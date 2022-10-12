إطلاق «تراث» لدعم المنتجات الحرفية والحفاظ على «الأسطوات المهرة»

أطلقت مؤسسة مصر الخير، اليوم، مبادرة «تراث» لتطوير وتنمية المنتجات والتجمعات الحرفية، بهدف دعم وتنمية وإعادة تنشيط المجمعات الحرفية في مصر، عن طريق ربطها برواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث يتم تطوير التجمعات الحرفية التي يبلغ عددها أكثر من 90، ومن المقرر البدء بتجمع منتجات النخيل بأسوان لتطويره وتنميته.

دعم خاص للحرفيين

وتتولى مؤسسة مصر الخير بناء على البروتوكول، دعم الحرفيين من خلال التدريب والاستشارات والتوجيه من خلال الخبراء، لعمل منتجات مبتكرة وحديثة ولها احتياج في الأسواق.

توطين وصناعة الحرف اليدوية

وخلال كلمته، أكد الكاتب الصحفي والإعلامي يسري الفخراني، ضرورة تدشين خريطة للحرف اليديوية في مصر، وأخرى لمن تبقى من الحرفيين، لتوطين الصناعات والحرف اليدوية والعاملين بها في مصر، حفاظا على هوية التراث اليدوي المصري، مضيفا أنّ الحفاظ على الحرف اليدوية هو الهدف الأسمى.

وتابع الفخراني: «لدينا كنز من أسطوات الحرف اليدوية لكنهم في الرمق الأخير من المهنة، وعلى سبيل المثال فن التل لا أحد يعرفه كتير في مصر وهو خياطة بعض الرموز المصرية الصعيدية بخيوط ثقيلة من الفضة، وكان جزءا أصيلا من جهاز العروسة منذ سنوات».

وأكد الفخراني أنّ الحرفيين لديهم فن الحرفة ولا يمتلكون فن التسويق، ضاربا المثال لحرفة الخيامية والتي تباع في مصر بـ100 جنيه وتباع خارج مصر بمبالغ تصل إلى 150 دولارا، مشيرا إلى وجود سجاد شهير في قصر الإليزيه الفرنسي من إنتاج قرية أبو شعرة المصرية.