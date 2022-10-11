تفاصيل افتتاح المهرجان الدولي للتمور بمحافظة أسوان.. «فيديو»

قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة، إن افتتاح المهرجان الدولي للتمور بأسوان كان مبهرًا، حيث تم الافتتاح في قاعة فندق في حضور المحافظ والشخصيات الهامة، موضحا أن المعرض شهد مشاركة عارضين من كل الدول العربية «مصر والسعودية والإمارات وجيبوتي»، وبعض المشاركين من الأردن، ووصل عدد العارضين إلى 115 عارضًا، بالإضافة للمتسابقين اللذين وصل عددهم لأكثر من 200 متسابق، حيث كان يوجد 160 متسابقًا من أسوان والبقية كان من خارج محافظة أسوان.

جوائز بقيمة 20 ألف جنيه بالمهرجان

وأضاف مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أنه تم تقديم 10 جوائز، الجائزة قيمتها 20 ألف جنيه، بينها جوائز للبحث العلمي، وأفضل منتج وأفضل مزارع وأفضل مصنع وأفضل تعبئة، وأفضل منتج لجودة الأصناف، موضحا أن أبرز الأصناف التي تم عرضها هي الأصناف الجافة الأسوانية، والأصناف السعودية.

إنشاء مصنع لمسحوق التمور بمحافظة أسوان

وشرح مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل بوزارة الزراعة أن التمور المصرية في محافظة أسوان تختلف عن التمور الموجودة في باقي المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مصنع لمسحوق التمور أو بودر التمور بمحافظة أسوان.