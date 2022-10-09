70 عارضا يشاركون بجناح «الحرف اليدوية» في معرض «تراثنا»

تشارك غرفة الحرف اليدوية بمعرض " تراثنا" في الفترة من 9 إلي 15 أكتوبر الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يستهدف المعرض لمساعدتة العاملين بقطاع الحرف اليدوية على تسويق وترويج منتجاتهم وفنونهم التراثية التي يتميز بها " المبدعين والعارضين بغرفة الحرف اليدوية وغيرهم من العارضين، من محافظات مصر المختفلة بالإضافة إلي مشاركة 5 دول عربية لأول مرة في المعرض، فيما يستهدف المعرض استمرار أنشطة الحرف اليدوية، والتوسع بالمشروعات الحرفية .

من جانبة قال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية، أن الغرفة تشارك باكثر من 70 عارض بمختلف القطاعات الحرفية " خزف - سجاد - نحاس - خشب - كليم - مفروشات- زجاج معشق ، وغيرها"، مضيفاً إلي أن الدولة تدعم الحرف اليدوية من خلال معرض تراثنا والذي يحقق نجاحاً سنوياً بعد أن تبني الرئيس السيسي قطاع الحرف اليدوية وشدد علي ضرورة دعم الدولة للممثلي الحرف اليدوية في كافة محافظات مصر، ومن خلال الدور الكبير الذي تلعبة غرفة الحرف اليدوية كممثل رئيسي لقطاع الحرف اليدوية.

العادلي: إهتمام الدولة أعادة الحياة لقطاع الحرف اليدوية

وشدد العادلي، أن الغرفة قد خاطبت أعضائها منذ فترة لتلقي طلبات المشاركة في معرض "تراثنا"، ولاقت المخاطبة رغبة العديد من اعضاء الغرفة بمختلف قطاعات والممثلين داخل الجمعية العمومية للغرفة بالرغبة بالمشاركة في المعرض في نسختة الحالية، حيث حصلت الغرفة علي جناح مخصص لها من قبل وزارة التجارة والصناعة لعرض منتجات العارضين المشاركين والذي بلغ عددهم 70 مشارك بمختلف القطاعات اليدوية، مضيفاً يتم تقديم كافة التسهيلات من قبل غرفة الحرف اليدوية للأعضاء المشاركين بالمعرض والعارضين.

من جانبة قال ممدوح الشربيني المدير التنفيذي لغرفة الحرف اليدوية، أن مشاركة خمس دول عربية وأكثر من 1100 مشروع تراثي وفني من مصر، يعبر عن ضخامة معرض "تراثنا"، والذي أعاد الحياة لقطاع الحرف اليدوية بمصر بعد فترة طويلة من الأهمال، مشيراً يظل دور الرئيس السيسي في تبني القطاع هو الأبرز علي مدار السنوات الماضية، حيث تم تخصيص جناح كامل لمنتجات أصحاب المشروعات والعارضين المشاركين من غرفة الحرف اليدوية، فيما يقدم جهاز المشروعات الصغير والمتوسطة مختلف أوجه الدعم للعارضين.

الشربيني: مشاركة 5 دول عربية يوفر فرص تسويقية هائلة

وأكد الشربيني، أن أكثر من 30 قطاعًا تراثيًّا يشارك بالمعرض، يضم المنتجات الفنية والإبداعية للآلاف من الفنانين والحرفيين المصريين المهرة، فيما تأتي مشاركة الدول العربية الخمس بالمعرض كفرصة قوية لتسويق منتجات الحرفيين المشاركين بالغرفة، حيث تقرر ان تكون المملكة العربية السعودية ضيف شرف النسخة الحالية من المعرض ، بالإضافة إلي تخصيص 4 أجنحة متميزة للمنتجات والأعمال التراثية الواردة من الإمارات العربية المتحدة (غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب)، والمملكة الأردنية الهاشمية (غرفة صناعة الأردن)، والسودان من خلال جمعية برندة التراث، وليبيا من خلال وزارة الاقتصاد والتجارة والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، حيث تضم الأجنحة العديدَ من المنتجات الفنية والتراثية والتي تعبر عن الحضارات الثقافية والفولكلورية لهذه البلدان الشقيقة من الفنون الإبداعية المتميزة والمتفردة.

وقالت: إن جهاز تنمية المشروعات يحرص على استضافة الدول الشقيقة في معرض تراثنا بشكل دوري ليصبح المعرض تجمعًا إقليميًّا يضم عددًا كبيرًا ومتنوعًا من المنتجات الإبداعية والعروض الحية التي تعبر عن الثقافات المختلفة للشعوب العربية؛ مما يقدم لزوار المعرض تجربة تسويقية وثقافية فريدة، خاصة أنه يعتبر من أكبر المعارض المتخصصة في المنتجات التراثية والحرفية في المنطقة.

وأضاف الشربيني، أن مشاركة الدول العربية الخمسة بالمعرض يعكس رغبة الدولة في تحويل " تراثنا" لمعرض أقليمي، ويعكس الإرادة السياسية الهادفة لتعزيز التعاون والروابط المشتركة بين الشعوب العربية من خلال تشارك الثقافات التراثية التي تعبر عن الهُوية العربية، فضلًا عن تشجيع التجارة البينية والتكامل الاقتصادي إقليميا خاصة بين أصحاب المشروعات الصغيرة في هذه الدول، إضافة إلي أن المعرض يتيح فرصة مميزة لفتح نوافذ تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة في قطاع الحرف اليدوية والتراثية والانفتاح بين الأسواق العربية.