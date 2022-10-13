مواعيد عروض مهرجان الحرية للمسرح دورة «أحمد الحجار» في الإسكندرية

أعلنت إدارة مهرجان الحرية المسرحي في الإسكندرية لهذا العام برئاسة الفنانة سميرة عبدالعزيز على مسرح الحرية للإبداع، في دورته الثامنة، أن المهرجان سيكون تحت اسم الموسيقار أحمد الحجار، على أن يبدأ المهرجان يوم الجمعة الموافق 21 أكتوبر حتى يوم السبت 29 من الشهر ذاته.

وبحسب البيان الرسمي لمركز الحرية للإبداع، فإن المهرجان سينطلق كاملا بالمجان دون أي مصروفات للعرض أو لحضور العروض، مثلما حدث في الدورات السابقة للمهرجان، ويترأس المهرجان الفنانة سميرة عبدالعزيز، تحت رعاية وزيرة الثقافة نيڤين الكيلاني.

مواعيد عروض مهرجان الحرية المسرحي

وترصد «الوطن» في السطور التالية العروض المقدمة بالمهرجان ومواعيدها حيث يقدم المهرجان هذا العام 13 عرضا مسرحيا منهم 12 عرضا من تقديم الطلاب الجامعيين والمواهب الشابة؛ لحرص المهرجان على إعطاء الفرصة للطلبة والمواهب الجديدة.

- الجمعة الموافق 21 أكتوبر تبدأ مراسم الافتتاح في الساعة 7 مساء يليها عرض باسم «جبل الموت» للمخرج محمد بهجت لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.

- السبت الموافق 22 أكتوبر يبدأ اليوم بعرض «طرطوف» للمخرجة أسماء إمام لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة في الساعة 6 مساءً، يليه عرض مسرحية «المثلث» للمخرج محمد خالد، لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية.

- الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري يبدأ اليوم بعرض «خلي بالك» للمخرج محمود عبدالرازق، لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة الساعة في الـ8 مساءً.

- الاتنين الموافق 24 أكتوبر يبدأ اليوم بعرض «أبنائي» للمخرج معتز إدريس لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية في الساعة 6 مساءً، يليه عرض «لويي» للمخرج مصطفى عامر لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في الإسكندرية.

- يوم الثلاثاء الموافق 25 أكتوبر يبدأ بعرض «ماراساد» للمخرج أشرف على الساعة 8 مساء.

- يوم الأربعاء 26 أكتوبر يبدأ بعرض «إكليل الغار» للمخرج ابراهيم احمد لفرقة نغم للفنون المسرحية الساعة 6 مساءا يليه عرض «الأفاعي» للمخرج محمود فيشر لفرقة نادي مسرح قصر ثقافة الشاطبي.

اليوم الختامي والتكريمات

- يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر يبدأ بعرض «أحلام شقية» للمخرجة تغريد عبدالرحمن لفرقة المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة يليه عرض مسرحية «الفرصة الاخيرة» للمخرج سمير نصري عن فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل.

- الجمعة الموافق 28 أكتوبر عرض «الهدية» للمخرج علاء الوكيل عن فرقة أكاديمية الفنون بالقاهرة الساعة 6 مساءً.

وأخيرا يوم السبت آخر أيام المهرجان الموافق 29 أكتوبر يبدأ عرض الختام، يليه التكريمات وحفل توزيع الجوائز في الساعة 6 مساء.