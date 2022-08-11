تفاصيل مهرجان الحرية المسرحي «دورة أحمد الحجار» في الإسكندرية

ينطلق مهرجان الحرية المسرحي الدورة الثامنة، دورة الموسيقار الراحل أحمد الحجار، خلال الفترة من 21 إلى 28 أكتوبر 2022 على مسرح مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، بعد أن أقام مركز الحرية للابداع 7 دورات محلية مسبقا.

هيكل مهرجان الحرية المسرحي في الإسكندرية

وبحسب البيان الرسمي من مركز الحرية للابداع، فإن المهرجان يديره المخرج المسرحي محمد مرسي إبراهيم تحت رئاسة الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، ويقام المهرجان بتمويل من صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية؛ والدكتور مصطفى عبدالمعطي، رئيس مجلس إدارة مركز الحرية للإبداع.

ويعتمد الهيكل الإداري والتنظيمي للمهرجان علي موظفي مركز الحرية للابداع تحت إدارة الدكتور وليد قانوش، مدير المركز ، ومحمد شحاتة، مسؤول النشاط المسرحى بالمركز والمدير التنفيذى للمهرجان، والدكتور هانى أبو الحسن، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب والفنان محمد شحاتة المدير، التنفيذي للمهرجان، فيما تعتمد الدعاية الإعلامية للمهرجان على المركز الإعلامي بمركز الحرية للإبداع تحت إشراف أحمد سعيد، رئيس لجنة الإعلام بالمهرجان.

شروط ولائحة التقدم لمهرجان الحرية للإبداع

- أن يكون العرض قد سبق تقديمة جماهيرياً قبل 1 سبتمبر 2022.

- ألا يكون سبق للعرض الاشتراك في أي دورة سابقة من دورات المهرجان.

- أن يجتاز العرض قبول لجنة المشاهدة.

- أن يناسب العرض جغرافيا وإمكانات المسرح.

- أن يتحمل مخرج العرض كل الأمور الخاصة بقانونية العمل من حقوق خاصة بالعاملين في العرض، وحقوق الملكية الفكرية والمصنفات الفنية وصحة البيانات المذكورة في استمارة المشاركة.

- لإدارة المركز والمهرجان الحق في استبعاد العروض المخالفة لنظام ولائحة المهرجان والمركز.

- يملأ الفريق الراغب في المشاركة الاستمارة الخاصة بذلك بمركز الحرية للإبداع في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر2022.

- تشاهد لجنة المشاهدة العروض المقدمة في الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر 2022 وفقاً لاختيار صناع العرض، إما عن طريق (cd) العرض مصور بجودة عالية أو عن طريق بروفة نهائية كاملة.