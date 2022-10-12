المشدد 10 سنوات وإدراج على قوائم الإرهاب لمتهم بالانضمام لـ«داعش»

عاقبت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، لإدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، كما قررت محكمة الجنايات أيضا، إدراج المحكوم عليه على قوائم الإرهاب.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين محمد عمار، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

الاتهامات في القضية

وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، وجّهت له العديد من التهم منها الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، والالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.