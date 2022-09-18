«الجنايات» تنظر محاكمة 20 متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، جلسة محاكمة الإخوانيين محمود حسين، ومدحت الحداد، و18 متهمًا آخرين، بينهم 7 متهمين محبوسين في قضية الانضمام لجماعة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج. وتُعقد الجلسة القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.

جماعة تخريبية

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 7449 لسنة 2022، أنّ المتهمين في الفترة من عام 2015 وحتى 29 مارس من عام 2021، تولوا قيادة جماعة إرهابية والانضمام لها، مع العلم بأغراض الجماعة التخريبية.

تهريب الأموال إلى الخارج

وأضافت أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، أنّهم انضموا إلى جماعة إرهابية كان الهدف منها تهريب الأموال إلى الخارج، وحيازة كمية من الأوراق المطبوعة والتي تحرض على الدولة والأعمال التخريبية.

إدراج على قوائم النشرة الحمراء

وصدر قرار بإدراج 6 متهمين على قوائم النشرة الحمراء، وهم: محمود حسين أحمد، مدحت أحمد، ياسر محمد زناتي، عاصم محمد حسين، أحمد ياسر، ومعاذ عبدالعظيم. وأمرت المحكمة بضبط 7 متهمين، هم: محمد النجار، عبدالرحمن أحمد، محمود أحمد علي، أحمد حماد، أحمد صالح، أحمد ربيع، ووليد أحمد.