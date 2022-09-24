«الجنايات» تنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام لـ«جماعة إرهابية» اليوم

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، التي تنعقد في مجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

التحريض على العنف

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين، انضمامهم إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف الدستور والقانون، غرضها التحريض على العنف وترويع المواطنين والدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

نشر أخبار كاذبة

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمين نشروا أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وكان غرضهم من ذلك تكدير السلم العام، والترويج لأغراض جماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها، وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.