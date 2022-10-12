السيسي يوجّه بإنشاء شبكة طرق متكاملة لاستيعاب التنمية بمشروع «مستقبل مصر» 

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب هشام سويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، حيث تناول الاجتماع، متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي «مستقبل مصر».

شبكة طرق لـ«مستقبل مصر»

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اطّلع في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع «مستقبل مصر»، من العناصر كافة، ومكونات البنية الأساسية، موجّها بإنشاء شبكة طرق متكاملة لربط مساحات مشروع «مستقبل مصر» مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي، لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتا الجديدة، ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستتبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة، وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة، اتساقاً مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية.

مشروع استصلاح الأراضي في المنيا وبني سويف

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لمشروع استصلاح الأراضي في محافظتي المنيا وبني سويف، وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللاهون بمحافظة الفيوم.