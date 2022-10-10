ابنة الشهيد عمرو هلال: الرئيس السيسي قدم لأبناء وأسر الشهداء كل ما يحتاجونه

قالت الملازم أول صيدلي هايدي عمرو هلال، ابنة الشهيد العميد عمرو هلال، إنها تفتخر بدخول كلية الشرطة وتعتز بالدور البطولي الذي قام به والدها واستشهاده على إثره، لافتة إلى أن كلية الشرطة تمثل لها العزة والشرف وتعلمت بها الانضباط وحب الوطن وتنظيم الوقت والتضحية من أجل الوطن والحرص على تحقيق الحلم والكفاح.

الرئيس السيسي وأبناء الشهداء

وأوضحت «هايدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن الرئيس السيسي يقدم لأبناء وأسر الشهداء كل ما يحتاجون إليه: «مفيش حاجة نقولها توفي الرئيس السيسي حقه وتقدر الجهود اللي بيعملها من أجل أسر الشهداء».

التحية لطلاب كلية الشرطة

ووجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لطلاب كلية الشرطة الخريجين دفعة 2022، كما رحب بأسرهم، وهنأهم بتخرج أبنائهم، كما وجه كلمة إلى أسر الشهداء قائلا: «المستقبل كان سيختفي إن وقعت مصر، لا تتألموا، نحن معكم والله معكم».

تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في فعاليات حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، موجّها كلمة لأسر الشهداء، إن الدولة تكن لهم كل محبة واحترام، لما قدّموه من عطاء للوطن وللمصريين.

السيسي: دماء الشهداء في رقاب المصريين

وقال الرئيس السيسي، إن الدماء التي سالت والأوراح التي ارتقت لم يكن ثمنها بسيطا، لكنه في رقبة كل المصريين، كما أكد أن الشهداء في كل القطاعات سببا لما وصلنا إليه الآن من حماية واستقرار أكثر من 100 مليون نسمة.