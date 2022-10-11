السيسي لـ مدير «الصحة العالمية»: تغطية التأمين الشامل لكل المصريين أولوية وطنية

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية، لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر، وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار «100 مليون صحة»، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين بالمقام الأول، وفق أعلى المعايير العالمية، خاصةً مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحرجة، وصولاً إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى كل المحافظات.

الرئيس يثمن دور منظمة الصحة العالمية

كما ثمن الرئيس، دور منظمة الصحة العالمية والجهود التي بذلها «أدهانوم» خلال جائحة كورونا، خاصةً ما يتعلق بتوفير اللقاحات.

وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيدا بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية، خاصة المبادرات الرئاسية المختلفة تحت مظلة «100 مليون صحة»، التي ساهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصريين، لاسيما من خلال مكافحة الالتهاب الكبدي الفيروسي «سي»، فضلاً عن مختلف المبادرات المتنوعة الأخرى، مثل مبادرة إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، ومبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة دعم صحة المرأة المصرية، والمبادرات الخاصة بصحة الأطفال.

تعزيز التعاون مع مصر

وأكد اهتمام منظمة الصحة العالمية، بتعزيز التعاون مع مصر في هذا الإطار، بما يمكن من الاستفادة من التجربة المصرية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون بين مصر ومنظمة الصحة العالمية، لتعزيز مختلف جهود الدولة التي جرى إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر، لاسيما المبادرات الرئاسية ذات الصلة، إلى جانب دعم منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد الرئيس، أن الدولة مستمرة في تعميم هذه المنظومة لتوفير التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، باعتبارها إحدى الأولويات الوطنية، وبما يساهم في تحقيق مبادئ وأهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030.