حقوقي: ما تقدمه لجنة العفو الرئاسي شهادة عيان على إرادة وعمل حقيقي

تستمر لجنة العفو الرئاسي في جهودها نحو الإفراج عن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، آخرها قائمة شملت 70 اسما، وتعتبر القائمة الأكبر من حيث أعداد المفرج عنهم منذ بداية إعادة تفعيل دور اللجنة، بحسب ما أكده طارق الخولي، عضو اللجنة، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك».

عبدالجواد: ما يحدث تفعيل حقيقي لدور «العفو الرئاسي»

من جانبه، قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمين العام المساعد لاتحاد محامين العرب، إن استمرار صدور دفعات متعددة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتعبير ومن غير المتورطين في أعمال عنف، خاصة القائمة الأخيرة التي شملت 70 شخصًا، أمر يؤكد أن هناك حالة من الجدية والعمل، وتفعيل حقيقي لدور لجنة العفو الرئاسي، ما يعزز من واقعة وفعالية دورها.

وأضاف «عبد الجواد» في حديثه مع «الوطن»، أن هناك عمل جاد ودؤوب وإرادة من الدولة ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي بكل تشكيلها، مشددا على أن ما يحدث عملا فعليا وليس مجرد تصريحات إعلامية.

وأشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أنه يرحب بالخطوات المتوالية المستمرة من «العفو الرئاسي»، ويعتبرها شهادة عيان على إرادة وعمل حقيقي، واهتمام بتفعيل الدستور والنصوص المعنية والمنظمة لسلطة رئيس الدولة في العفو الرئاسي.

ولفت إلى أن أعضاء اللجنة يعملون بشكل مستمر، والوضع يسير بشكل صحيح وسط أجواء مطمئنة بهذه القرارات التي تحقق العدل وسيادة القانون وموائمة ومراعاة لظروف من انطبق عليهم شروط العفو الرئاسي.

العوضي: أعداد المفرج عنهم تقترب من 1000 اسم

وأعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، أن عدد المفرج عنهم من المحبوسين احتياطيا اقترب من 1000 شخص، منذ إعادة تفعيل دور اللجنة في 26 إبريل الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.