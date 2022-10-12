القوى العاملة: متابعة التدريب المهني بوحدة التدريب المتنقلة في جنوب سيناء

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، بشأن متابعة البرامج التدريبية المنفذة بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة، ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك»، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

برامج التدريب المهني بالمحافظات

وأوضح أشرف علم الدين مدير مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء في تقريره، أنه جرى المتابعة والمرور على وحدة التدريب المتنقلة بحضور أحمد السيد وكيل المديرية، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتطوير وتكثيف برامج التدريب المهني بالمحافظات، على المهن التي يحتاجها سوق العمل بها، من أجل تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية ولائقة.

الالتزام بالحضور والمشاركة

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى التنبيه على المتدربين بالالتزام بالحضور والمشاركة أثناء عملية التدريب، كما يجر خلال التدريب توعية المتدربات بأهمية التدريب المهني من أجل التشغيل، وما تبذله الدولة المصرية من جهود في تنفيذ الدورات التدريبية، لإيجاد فرص عمل حقيقية، وتحسين مستويات معيشة المواطنين.