القوي العاملة : تحصيل 260 ألف جنيه مستحقات 3 عمال متوفين بالرياض 

أعلن محمد سعفان، وزير القوي العاملة نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالسعودية، في تحصيل مستحقات 3 متوفين مصريين، بإجمالي مبالغ 52 ألف و 484 ريالا سعوديا، بما يعادل 260 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا.

متابعة مستحقات المواطنين الثلاث المتوفين

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الثلاث المتوفين، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

سداد المستحقات عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين

وأضاف المتحدث الإعلامي، أنه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد أن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل «سيد.س.ع»، المتوفى خلال فترة عمله بالمملكة العربية السعودية، وتم التواصل مع الشركة التي كان يعمل بها أثناء تواجده بالمملكة، لسداد مستحقات المتوفى عن طريق إيداعها في حساب ورثة المصريين المتوفين بالمملكة، حيث بلغت 15 ألفاً و181 ريالا سعوديا.

حكم قضائي تم تنفيذه وصدور شيك بالمستحقات

كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل «نجاح.ز.م.أ»، الذي تقدم للمكتب بشكوى والتماس المساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، وتم التواصل ودياً مع الشركة التى كان يعمل بها لسداد مستحقات، وتعذر حل المشكلة بالطرق الودية، وعليه تم توجيه العامل لرفع دعوى عمالية ضد صاحب العمل، وبالمتابعة تم الحصول على حكم قضائي تم تنفيذه وصدور شيك بالمستحقات بإجمالي 14 ألفاً و378 ريالا.

ونجح المكتب، أيضا، في الحصول علي مستحقات العامل «ياسر.ش.أ.أ»، والذى يعمل بإحدى شركات المقاولات العامة، بطلب منه للمساعدة في الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى الشركة، وعليه ونظراً لتعذر الحل الودي مع إدارة الشركة، تم رفع دعوى عمالية للحصول على المستحقات.

الحصول على تأشيرة الخروج النهائي

وبمتابعة المكتب مع العامل وتقديم الدعم والمشورة أثناء نظر الدعوى تم الحصول على حكم قضائي بالمستحقات وبلغت 22 ألفاً 925 ريالا، ونظراً لانتهاء إقامة العامل تم تقديم طلب المكتب للحصول على تأشيرة الخروج النهائي، وبالفعل تم التنسيق مع الشئون القانونية بالقنصلية لإنهاء إجراءات الخروج النهائي للعامل.

وبالمتابعة مع القنصلية العامة بالرياض وبتوجيهات من السفير القنصل العام طارق المليجى تم تحويل المبالغ المحصلة وبلغت 52 ألفا و 484 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 260 ألفاً و320 جنيها مصريا تقريبا، إلى بنك ناصر الاجتماعى بمصر مع إخطار أهالي المتوفين لاستلامها بموجب إعلام الوراثة لكل منهم.