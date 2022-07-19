القوي العاملة: توفير 74 فرصة عمل في مجال صناعة السيراميك بالسويس

أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس، بدء تلقي طلبات راغبي العمل على 74 فرصة عمل بشركة «كاراس»، لصناعة السيراميك والبورسلين، بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس، حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

شروط الحصول على فرصة العمل

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان في بيان صحفي، إن المديرية وفرت هذه الفرص في إطار الحد من مشكلة البطالة، موضحًا أنه يشترط في المتقدم ألا يقل السن عن 22 عامًا، ومؤهل متوسط وبدون، ولا يشترط الخبرة، وسوف يحصل المتقدم على مزايا تتمثل في راتب شهري ثابت يحدد حسب المقابلة، وتأمينات إجتماعية.

وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، أن المهن المطلوبة تتمثل في «30 فنى فرز، و6 فني خطوط إنتاج، و5 فني صالة عامة، و2 فنى إعداد وتحضير، و 4 فنى إنك جيت، و6 فني تكنو حراري، و5 فنى أفران حرارية، ومراقب تسليم إنتاج، وفني لحام، و6 أمين مخازن، و3 مراقب أمن، و2 مراقب أمن صناعي، و3 عامل عادي».

استقبال الطلبات حتى 15 أغسطس المقبل

وأضاف مدير المديرية ، أن استقبال الطلبات مستمر حتى 15 أغسطس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا، وذلك بمقر الشركة بالمنطقة الصناعية، حتى استيفاء العدد المطلوب.