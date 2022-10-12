النيابة الإدارية: انتخابات «الموسيقيين» اجريت إلكترونيا لأول مرة

أجريت أمس الثلاثاء انتخاب نقيب الموسيقيين، باستخدام برنامج «التصويت الإلكتروني للانتخابات»، في سابقة هي الأولى من نوعها على الإطلاق في كل جهات الدولة، بعد انتخابات نادي مستشاري النيابة الإدارية، التي حققت نجاحًا كبيرًا يونيو الماضي.

مراحل التصويت بإشراف قضائي

وجاءت كل مراحل الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من مستشاري النيابة الإدارية، بداية من تلقي الطلبات والفصل في الطعون والتصويت والاقتراع وحتى إعلان النتيجة.

جدير بالذكر، أن إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبدالرحمن، قامت بإيداع وتسجيل برنامج «التصويت الإلكتروني للانتخابات» كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وبدعم من وزارة التخطيط لتبني البرنامج والمساهمة في تطويره من خلال التعاقد مع إحدى شركات التكنولوجيا، ومد النيابة الإدارية بالمعدات والأجهزة والشبكات اللازمة لتشغيل البرنامج ووضعه موضع التنفيذ، وجرى تطبيقه للمرة الأولى، وبشكل غير مسبوق خلال انتخابات الجمعية العمومية لنادي مستشاري النيابة الإدارية في يونيو الماضي.

توقيع بروتوكل مع وزارة التخطيط

وشهد أغسطس الماضي، توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي يهدف للارتقاء بآلية تقديم وإدارة الانتخابات التي تشرف عليها النيابة الإدارية، عبر تحويل الدورة اليدوية الورقية للعملية الانتخابية إلى دورة مميكنة بالكامل، باستخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة، بما يحقق الشروط العامة للانتخابات ويحافظ بشكل كامل على سرية العملية الانتخابية والاقتراع المباشر، إذ يعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج، بل ويملك من التجهيزات الاحتياطية ما تمكنه من العمل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربي.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الدولة نحو تطوير الخدمات، وتعاون كل الجهات والوزارات للارتقاء بالخدمات وصولا للجودة المطلوبة لتحقيق رضاء المواطنين، وإيمانًا بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.