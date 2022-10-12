13300 وجبة ساخنة لطلاب مدارس البحر الأحمر: «تورلي مع كباب حلة وشاورما»

قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إن تطبيق منظومة الوجبة المدرسية الساخنة بمدارس المحافظة ساهم في الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، وارتفاع نسبة الحضور في المدارس إلى 99%، مشيراً أن عدد المستفيدين من تطبيق المنظومة يصل إلى 13300 طالب وطالبة يوميًا.

وجبة ساخنة لطلاب مدارس البحر الأحمر

من جانبها أفادت هويدا عبد الحميد، مدير عام إدارة الإنتاج بالمحافظة والمشرف على المنظومة، أن فكرة تقديم الوجبات الساخنة لطلاب المدارس بدأت منذ عام 2015 وجرى تطبيقها بالاشتراك مع بنك الطعام المصري وجمعية ساويرس للتنمية، وكانت تستهدف المدارس المتواجدة بالمناطق الأكثر احتياجا، التي بها نسب تسريب كبيرة للطلاب.

الوجبات الساخنة في المدارس

يذكر أن الوجبات الساخنة بالمدارس جرى تقديمها على مدار أيام الدراسة وهي عبارة عن «بطاطس فرن مع لحمة وأرز بالشعرية»، أو «تورلي مع كباب حلة وأرز بالشعرية»، أو «مكرونة محمرة مع كفتة»، أو «مكرونة محمرة مع شاورما وسلطة»، أو «كشري»، ويتم تجهيز هذه الوجبات داخل مطابخ تم إنشاؤها خصيصاً داخل عدد من المدارس وتجرى عملية طهي الطعام من بعض الأمهات المعيلة اللاتي لديهن أولاد بتلك المدارس، وجرى تدريبهم على يد أمهر الشيفات بأحد الفنادق الكبرى.