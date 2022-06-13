«سياحة الشيوخ» تناقش اقتراحا بإنشاء خط سياحي بحري يمر بموانيء البحر الاحمر

أكدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، أهمية السياحة البحرية وسياحة اليخوت والبواخر، وطالبت اللجنة وزارة السياحة والآثار باستعراض خطتها لتنمية هذا النوع من السياحة في ظل المنافسة الكبرى.

السياحة البحرية أحد أهم الأنواع السياحية في العالم

وأكدت النائبة سها سعيد وكيلة اللجنة والنائبة عن تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس الشيوخ أن السياحة البحرية أحد أهم الانواع السياحية في العالم، مشيرة إلى أنها تدر دخلا كبيرا، وتسهم في تحسين القطاع السياحي.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سها سعيد بشأن استحداث خط ملاحي سياحي يمر بجميع موانئ وأرصفة البحر الأحمر.

وقالت النائبة سها سعيد خلال اللقاء إن اقتراحها يأتي في إطار تنشيط السياحة وتنويع وسائل التنقل بين المدن الساحلية المطلة على البحر الاحمر يجب تطوير الموانئ المطلة على تلك السواحل لاستيعاب القوارب البحرية المتنوعة الاحجام والفئات، مؤكدة أن إنشاء خط ملاحي يربط بين موانئ البحر الأحمر وسيناء يوفر خدمات سياحية جاذبة للسائحين وهو ما يدر دخلا ويساعد على نهوض السياحة بعد الأزمة التي مرت بها.

مصر تستقبل 90 باخرة ويختا سياحيا

ووعد اللواء أشرف عبد المنعم نائب رئيس هيئة مواني البحر الاحمر بعرض المقترح ودراسته، مؤكدا أن مصر استقبلت العام الماضي 90 باخرة ويختا سياحيا إلا أن عدد السياح كان قليلا.

وأشار إلى أنه جرى وقف الخط الملاحي بين الغردقة وشرم الشيخ منذ أزمة كورونا لعدم جدواه اقتصاديا، لكن يجري حاليا دراسة إعادة تشغيل الخط.

تطوير ميناء شرم الشيخ

وواصلت اللجنة خلال اجتماعاتها اليوم مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبين محمد البنا وجيفارا الجافي بشأن «تطوير ميناء شرم الشيخ وتحديثه»، بحضور اللواء اشرف عبد المنعم ، رئيس هيئة مواني البحر الاحمر وخالد شريف مساعد وزير السياحة والاثار للتحول الرقمي.

وعرض النائب محمد البنا عضو مجلس الشيوخ الاقتراح مؤكدا أنه رغم كون شرم الشيخ مدينة سياحية من الطراز الاول ويقام بها مؤتمرات عالمية إلا أن ميناءها صغير به 2 رصيف وغرفة صغيرة صالة للجمارك وتبعد الغرف عن الرصيف الذي ترسى عليه البواخر حوالي 700 متر، ويتم نقل السياح بالاتوبيسات حتى بوابة الميناء مما يمثل معاناة للسياح.

واوضح «البنا» أن سياح اليخوت والبواخر من الأثرياء أغلى أنواع السياحة ولابد من تطوير المواني في ظل تسابق الدول في المنافسة لجذب هذا النوع من السياح.

وطالب النائب جيفار الجافي بمعرفة خطة وزارة السياحة لتشجيع وتنمية سياحة اليخوت أو السياحة البحرية وخطة وزارة النقل لتطوير المواني وميناء شرم الشيخ.

خطط وزارة السياحة

وأكد خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن هناك تواصلا وثيقا بين وزارتي النقل والسياحة لتطوير المواني وخطة لتشجيع السياحة البحرية وخطة لتنشيط سياحة اليخوت مع تخفيض تكلفة العبور في قناة السويس لليخوت، مشيرا إلى أن المشكلة تتمثل في الاجراءات والتسهيلات لهذا النوع من السياحة.