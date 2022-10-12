السيطرة على حريق داخل مخزن كاوتش بطنطا دون وقوع إصابات

نشب حريق داخل مخزن كاوتش، أسفل أحد المنازل السكنية، بمنطقة حسان بن ثابت، التابعة لمدينة طنطا في الغربية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حريق داخل مخزن كاوتش

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مخزن كاوتش، أسفل أحد المنازل السكنية، بدائرة القسم، دون وقوع إصابات.

3 سيارات إطفاء

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، و3 سيارات من الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف، إلى محل الواقعة، وتمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على ألسنة اللهب، قبل امتدادها إلى المناطق والشقق السكنية المجاورة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، أن النيران أتت على معظم محتويات مخزن كاوتش، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعرفة سبب الحريق، وسماع أقوال شهود العيان.