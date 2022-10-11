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التحريات تكشف سبب حريق مصنع للأخشاب بكرداسة: ماس كهربائي

كتب:

جيهان عبد العزيز وحسن سمير
11:53 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
صورة ارشيفية

صورة ارشيفية

كشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، أن الحريق بغرفة تجميع نشارة الخشب بمصنع موبيكا للأخشاب الكائن بالمنطقة الصناعية ناتج عن ماس كهربائي، وجرى إخماده.

شدة احتكاك نشارة الخشب

وأوضحت التحريات، أن مركز شرطة كرداسة، ورد له بلاغ بنشوب حريق بغرفة تجميع نشارة الخشب بمصنع موبيكا للأخشاب الكائن المنطقة الصناعية دائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين أن الحريق بغرفة نشارة الخشب الملحقة بعنبر الدهانات، مساحتها 2x10، بالإضافة لجزء من ماسورة الشفط التي تنتهي إلى غرفة التجميع قطرها نحو 80 سم، ويعزي السبب إلى أنه بسبب شدة احتكاك نشارة الخشب حال شفطها داخل المواسير، ما أدى للاشتعال.

وجرى التقابل بنائب مدير الأمن الإداري بالمصنع 30 سنة، ومقيم التجمع الخامس أمام اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أيد ما جاء بالفحص، ولا يشتبه في حدوث الحريق جنائياً ولا يتهم احد بشئ ، جار اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصائح الحماية المدنية

أكد اللواء عبد القادر ممدوح مدير الحماية المدنية السابق لـ«الوطن»، ضرورة صيانة الأجهزة الكهربائية بصورة دورية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد الحريق.

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