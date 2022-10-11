السيطرة على حريق نشب في مخزن مخلفات بالهرم.. التحريات: ماس كهربائي

تمكنت الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب في مخزن مخلفات بمنطقة الشوربجي بالهرم دون إصابات.

بلاغ بالحريق

بدأت التفاصيل عندما وردت معلومات للواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الغرب، أنه ورد لقسم شرطة الأهرام بلاغ من عمليات النجدة بنشوب اشتعال بمخزن مخلفات بمنطقة الشوربجي، امتداد شارع زغلول دائرة القسم.

بالانتقال والفحص تبين أن المخزن المشار إليه محل البلاغ دور أرضي مساحته 200 متر مسور وغير مسقوف مستخدم لتخزين المخلفات «بدون ترخيص» ونشوب الاشتعال علي مساحة 50 مترَا، وجرت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة الحماية المدنية دون حدوث ثمة إصابات.

سبب الحريق ماس كهربائي

وفقًا للتحريات التي أشرف عليها العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب، أن سبب الحريق نشوب مصدر حراري بطيء، بحسب ما أدلى به مالك المخزن 40 سنة مالك المخزن ومقيم بالعمرانية، ولم يتهم أحد أو يشتبه في الاشتعال جنائيا تم التحفظ علي مالك المخزن لعدم وجود ثمة تراخيص او اشتراطات حماية مدنية، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

نصائح الحماية المدنية

وأكد اللواء عبد القادر ممدوح مدير الحماية المدنية السابق لـ«الوطن»، ضرورة صيانة الأجهزة الكهربائية بصورة دورية، والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد الحريق.