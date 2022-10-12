تكريم ممرضة أنقذت عجوزا من أزمة قلبية داخل معدية بورفؤاد

كرم المهندس أحمد صالح، مدير إدارة الخدمات بهيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، ممرضة أنقذت سيدة مسنة من أزمة قلبية كادت تقتلها بعدما سقطت مغشية على الأرض داخل معدية بورسعيد، البداية عندما تصادف مرور الممرضة في المعدية وأجرت إنعاشًا قلبيًا بالضغط على صدر السيدة بطريقة طبية حتى عاد القلب إلى طبيعته.

وشارك في تكريمها الدكتور عامر عشماوى رئيس الشئون الصحية لهيئة قناة السويس ورئيس لجنة القومسيون الطبية بمبنى إدارة الخدمات بالإسماعيلية.

احتفالية لتكريم ممرضة في الإسماعيلية

وأوضح المهندس أحمد صالح أنه تلقى اتصالًا مساء أمس من عدد من الأشخاص بالموقف البطولي للممرضة ياسمين ممدوح بقسم الجراحة بمستشفى الطوارئ هيئة قناة السويس بمدينة بورفؤاد ببورسعيد، مع السيدة.

وعلى الفور نظم احتفالية لتكريمها في مقر مبنى الهيئة بالإسماعيلية ومعها رئيسة التمريض بمستشفى طوارئ الهيئة، وأبلغها تحيات الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ومدير الرئاسة بالهيئة.

مثال مشرف يحتذى به فى مستشفيات هيئة قناة السويس

وقال مدير إدارة الخدمات إن الممرضة ياسمين ممدوح، ضربت المثل والقدوة في التفاني بعملها والإنسانية في التعامل مع المريض حتى وإن كان فى غير وقت عملها وهى مثال مشرف ونموذج يحتذى به في مستشفيات هيئة قناة السويس، بين الأطباء والتمريض وكلنا نشعر بالفخر وأنها رفعت رأس الهيئة عاليا.

وأكدت أن الدور الخدمي ليس لأبناء هيئة قناة السويس فقط بل لكل أبناء الوطن فى أى وقت ومكان.

سائق المعدية رجع إلى بورفؤاد

وأشاد الدكتور أحمد صالح بالدور المشرف لسائق المعدية، حيث استدعى سيارة إسعاف وعاد بالمعدية إلى بورفؤاد مرة أخرى بدلا من بورسعيد وكانت سيارة الإسعاف في انتظار السيدة، وجرى نقلها إلى مستشفى الحياة بورفؤاد التابع للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد لتلقي العلاج.