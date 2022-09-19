قصواء الخلالي: هيئة قناة السويس حققت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ هيئة قناة السويس حققت طفرة كبيرة جدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك فيما يتعلق بحسن الإدارة، مضيفة: «نرى زيادة في الدخل الخاص بها أو ما يسمى بالأرباح، كما أنّ اهتمام الرئيس مكثّف بالهيئة، أولا لأهميتها بالنسبة للمصريين، وأهميتها اللوجستية وأهميتها الاقتصادية كمصدر رئيس من مصادر العملة الأجنبية في مصر».

اتفاقيات دولية كثيرة والمواطن مستفيد

وأضافت الخلالي، خلال تقديم برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة «cbc»: «الهيئة تتولى أهمية خاصة من الدولة، وعندما نتحدث عنها فإننا لا نكون نتحدث عن خبر عابر يخص الدولة، ولكن يخص صميم المواطن المصري».

وتابعت: «صميم اهتماماتنا أن نعلم بأن هناك مشروعات عملاقة بهذا الحجم، بواقع 15 مليار دولار ستكون موجودة بالشراكة مع المؤسسات العالمية، ونشارك المؤسسات العالمية لأنّ لديها القدرة على التسويق والتمويل وتوفير التدريب ونقل الخبرات وتوطين الصناعة والخبرات، ونتحول مع الوقت إلى شريك لهذه المؤسسات إلى بيت خبرة، كلها تفاصيل متنوعة تكون على هامش كل خبر من هذه الأخبار».

100 ألف فرصة عمل

أوضحت، أن الشق الآخر متعلق بإتاحة 100 ألف فرصة عمل جراء التعاون مع شركة ميرسك لإنشاء شبكة متكاملة لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، موضحة: «هذا الرقم كبير جدا سيتحقق حتما مع الوقت واكتمال هذه الشراكة».