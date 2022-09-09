مصرع ممرضة بحادث تصادم في القليوبية.. كانت حامل في الشهر السابع

صرحت جهات التحقيق في القليوبية بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها إثر تصادم دراجة نارية بها أمام قرية كفر الحصة ببنها، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة فيما نعى مستشفى بنها الجامعي الممرضة الراحلة.

تفاصيل وفاة ممرضة في حادث تصادم

وكان طريق «القاهرة ـ الإسكندرية الزراعي»، شهد مصرع ممرضة إثر اصطدام دراجة نارية بها خلال عبورها الطريق ما أدى إلى وفاتها في الحال، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، ونقل قائد الدراجة النارية بعد إصابته وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

بلاغ بوفاة ممرضة في تصادم

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا يفيد بورود بلاغ لعمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق «القاهرة الإسكندرية الزراعي»، أمام قرية كفر الحصة دائرة مركز بنها ومصرع سيدة وإصابة قائد دراجة نارية

وانتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أنه في أثناء عبور «هـ.و.ح»، 25 سنة، ممرضة، الطريق اصطدمت بها دراجة نارية قيادة «أ.م.ع» 40 عامًا، موظف، ما أدى إلى وفاتها في الحال، وإصابة قائد الدراجة النارية بكسور متفرقة بالجسم.

وبسؤال أهلية المتوفية أكدوا أنها كانت حاملا بالشهر السابع، وصرحت جهات التحقيق بالدفن وطلب تقرير أعمال الطبيب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وقال أحمد داود المحامي لـ«الوطن»، إن القانون حدد تهمة هذه الواقعة من خلال نصوص المادة 238 و 244 وحدد الفرق ما بين القتل الخطأ أو الإهمال، مضيفًا أن مدة الحبس لا تقل عن 6 أشهر نتيجة قتل شخص خطأ على أن تصل من سنة إلى 5 سنوات في حالة الخطأ الجسيم أو في حالة تعاطي الجاني للمواد المخدرة.

وفي حالة ارتفاع ضحايا الحادث لأكثر من 3 أشخاص، أوضح «داود» أن العقوبة تصل من سنة إلى 7 سنوات أو 10 سنوات مع مراعاة الظروف المشددة للعقوبة.