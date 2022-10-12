اعترافات مثيرة من عصابة البحث عن الآثار بالمطرية: «المنطقة معروفة بخيرها»

«دجال قالنا فيه مقبرة أثرية تحت البيت»، هكذا بدأ المتهمون أقوالهم بواقعة التنقيب عن الآثار بمنطقة المطرية في جلسة التحقيق التي جرت لهم أمام النيابة العامة، قائلين: «المطرية معروفة بخيرها والآثار بتاعتها وقبل كدا الدولة لقت فيها مقابر كتير، وإحنا كنا طمعانين نلاقي كنز تحت البيت زيهم».

اعترافات المتهمين بعملية التنقيب عن الآثار بالمنزل

أدلى 5 أشخاص متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار باعترافات تفصيلية أمام نيابة المطرية، ووضح المتهمون كيفية القيام بالتنقيب عن الآثار بالمنطقة بأنهم استمعوا إلى دجال، وأوهمهم بأن تحت البيت في كنز كبير وكان يتحدث معهم وبدأ بإقناعهم بالتنقيب من خلال أدوات الحفر البدائية وهي «فأس وحبال وهكذا»، وتمكنوا بعمل حفرة عباره عن قطر 3 أمتار، وعمق يصل لـ5 أمتار، وجرى ضبط الأدوات والتحفظ عليها وتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة مكان الحفر، والتأكد من وجود مقبرة أثرية داخله أم لا.

قانون يشرح عقوبة التنقيب عن الآثار

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».

أجهزه الأمن تداهم منزل وقت التنقيب عن الآثار

تمكنت تحريات قسم المطرية بالوصول لقيام بعض الأشخاص بالبحث والتنقيب عن آثار تحت منزل ما، وجرى استهداف العقار وتمكن رجال المباحث من ضبط 5 أشخاص وبعض المضبوطات الأثرية بالمكان.

وكانت الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية أعلنت القبض على 5 متهمين مقيمون بمحافظة القاهرة القيام بأعمال حفر وتنقيب للآثار بأحد المنازل، وجرى استهدافهم والتحريات واستطاعوا ضبطهم وعثر في العقار على أعمال حفر، وأدوات تنقيب وتمت مواجهتهم واعترفوا بقيامهم بتلك الأعمال وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية معهم.