أغرب محاولة تنقيب عن الآثار بالمنوفية.. 3 عمال مفقودين داخل حفرة بمنزل عمقها 57 مترا

«التنقيب عن الآثار».. جملة انتشرت كثيرا في الآونة الأخيرة، وتلاها العديد من الكوارث، كان آخرها انهيار «حفرة» بعمق 57 مترا في قرية «طليا» التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ما تسبب في وجود تشققات في المنزل الموجود داخله الحفرة.

الغريب في الواقعة، هو تحرير مزارع صاحب المنزل لبلاغ في مركز الشرطة يوضح فيه وجود 3 أشخاص أسفل البئر.

صاحب منزل أشمون: انهيار حفر التنقيب وداخلها 3 عمال

حفرة التنقيب عن الآثار عميقة جدا، ومتشعبة أسفل غرف المنزل المتواجد بمحافظة المنوفية، وبعد انهيار مكان الحفر هرب 8 من العمال، وفُقد 3 آخرون بالأسفل وفق رواية صاحب المنزل في المحضر.

وبعد أن أكدت التحريات وجود بحث عن الآثار في هذا المنزل والإعداد لذلك، أمرت النيابة بحبس المزارع مالك المنزل على ذمة التحقيقات والبحث والتحري للتأكد من رواية المزارع بوجود أشخاص بالأسفل.

غواصون يرفضون البحث عن المفقودين خوفا من انهيار الحفر

بعد تأكيد المزارع أن الحفرة يوجد بها مياه في الأسفل، تم استدعاء عدد من الغواصين لكي ينزلوا في المياه للبحث عن الأشخاص الثلاثة للتأكد من رواية المزارع، ولكن الغواصين رفضوا التنفيذ لوجود خطورة كبيرة عليهم، في ظل وجود انهيار بالفعل في البئر، وقد يزداد الانهيار أثناء البحث أسفل المنزل ما يعرض حياة الجميع للخطر، واعتذر الغواصون عن المهمة.

وتواصل جهات التحقيق البحث والتحري عن تفاصيل الواقعة، والتأكد من فقدان 3 عمال من محافظة الجيزه وفق حديث المزارع مالك المنزل والمتعاون معهم في البحث عن الآثار. ووُضع المنزل تحت الحراسة لما يمثلة من خطورة على المواطنين، ولا زالت تحريات المباحث تحاول الوصول إلى الوقوف على حقيقية باقي الواقعة.