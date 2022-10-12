2.8 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة محمد حسام الدين عن مشمول 9700 شهادة جمركية وارد نهائي «شرق - غرب - إسماعيلية»، بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2022، لكل البضائع العامة والسلع الاستراتيجية مثل «القمح والبقول والذرة وغيرها».

ضرائب وجمارك شهادات الوارد 415 مليون

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد حوالى 415 مليون و445 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات مبلغ 2 مليار و402 مليون و950 ألف جنيه.

تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية

وخلال سبتمبر الماضي قامت إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد «غرب - شرق- إسماعيلية»، بتصدير مشمول 1753 بيان جمركي صادر بعدد 6800 حاوية تحت كافة النظم «نهائي - سماح مؤقت - دروباك»، بقيمة بلغت حوالي 2 مليار و794 مليون و572 ألف جنيه، لأصناف متعددة من المواد الغذائية والعصائر والفواكه والمواد الخام الأولية، وجرى تحصيل رسوم الصادر لبعض البيانات الجمركية المصدرة بحوالي 6 ملايين و382 ألف جنيه مصري.

وأوضحت جمارك بورسعيد في بيان له، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر سبتمبر 2022 حوالي 2 مليار و818 مليون و395 ألف جنيه.