تفاصيل مزاد لبيع سيارات جمارك بورسعيد ودمياط بأسعار أقل من السوق

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عقد مزاد لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط، الأربعاء الموافق 19 أكتوبر الحالي، وشمل المزاد بيع سيارات ملاكي وميكروباص وفيسبا وموتوسيكل وسيارات كهربائية ماركات هيونداي وكيا وva6 كهربائية، وغيرها من الأنواع المختلفة، على أن تكون جميع السيارات ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

مزاد 19 أكتوبر لبيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد ودمياط

وأوضحت بوابة التعاقدات العامة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية، أنّ مزاد 19 أكتوبر يشمل بضائع جمارك بورسعيد ودمياط، وغسالات فول أتوماتيك وأدوات كهرباء ومعطر وفرن ميكروويف وتكييفات وأجهزة كهربائية وملابس وعدد يدوية ولعب أطفال ومفروشات وعطور ومستلزمات ديكور وقطع غيار سيارات ونجف ولمبات يد وكمبيوترات، بأجزائها وماكينات تصوير وأجهزة رياضية وأحذية وأثاث وأدزات مكتبية وأجهزة اتصالات وكتب ومجلات.

وتقام جلسة مزاد السيارات بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم في الجيزة الساعة 12 ظهرا، على أن يكون تأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه ويتم دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما، ويكون البيع دون عمولة والمعاينة أساس البيع.

تفاصيل الحصول على كراسة الشروط

وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من الهيئة العامة للخدمات الحكومية بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي الدقي في الجيزة، وعلى المتزايدين اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقا للشروط المدونة بكراسة الشروط.

يذكر أنّ الهيئة العامة للخدمات الحكومية تنظم مزادات بين الحين والآخر، وكان آخرها جلسة مزاد علني لبيع سيارات مملوكة لجمارك الإسكندرية أمس بمقر نادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة، تتضمن سيارات خردة لا يمكن إعادة ترخيصها، وأخرى يمكن ترخيصها.