مزاد علني لبيع سيارات ومصادرات جمارك بورسعيد ودمياط وسفاجا غداً

أعلنت الإدارة المركزية للسيارات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية عن عقد جلسة مزاد علني صباح غد الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر الحالي، لبيع سيارات وبضائع مملوكة لجمارك بورسعيد وسفاجا ودمياط، في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم، في محافظة الجيزة.

وأوضحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، إحدى الهيئات التابعة لوزارة المالية، في منشور رسمي على صفحتها الرسمية على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، عن عقد جلسة مزاد علني صباح غد الثلاثاء، الموافق 20 سبتمبر الجاري.

بيع سيارات وبضائع جمارك بورسعيد وسفاجا ودمياط

وأكدت هيئة الخدمات الحكومية أن جلسة المزاد العلني، المقرر عقدها صباح غد الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، مخصصة لبيع سيارات وبضائع مملوكة لجمارك بورسعيد وسفاجا ودمياط، من مصادرات منافذ الجمارك الثلاثة.

وأشارت إلى أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة المزاد تشمل سيارات «سوزوكي وشيفروليه وهيونداي وفورد»، بالإضافة إلى عدد من السيارات «البيك آب» والموتوسيكلات.

ولفتت هيئة الخدمات الحكومية، في بيانها، إلى أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة المزاد العلني تشمل ماكينات تصوير وطباعة وأجهزة اتصالات وأجهزة الكمبيوتر والإنترنت وأجهزة منزلية وكهربائية.

كراسة شروط دخول المزاد بـ400 جنيه

وحددت الخدمات الحكومية قيمة كراسة شروط دخول جلسة المزاد العلني بـ400 جنيه، مشددة على أن الحصول على الكراسة أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة المزاد العلني بنادي الجيزة الرياضي في شارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

كما اشترطت الخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية ضرورة سداد قيمة التأمين المؤقت قبل دخول قاعة المزاد المحدد بـ10 آلاف جنيه يمكن استردادها، عقب انتهاء جلسة المزاد في حال عدم الرسو.