بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة آخر في حادث مروري بطريق الواحات الصحراوي

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا ومصابين حادث انقلاب إحدى السيارات في طريق الواحات الصحراوي، التي نتج عن وفاة 5 أشخاص، وإصابة آخر.

تفاصيل الحادث

بدأت تفاصيل الحادث عندما ورد للواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، من قسم شرطة الواحات، بلاغا من غرفة عمليات الإسعاف، بوجود حادث تصادم بين سيارتين في طريق «القاهرة - الواحات»، بالكيلو 140 اتجاه الواحات، نتج عنه إصابات ووفيات.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة نيسان دبل كابينة بيضاء اللون، تابعة لمجلس مدينة الواحات البحرية في أثناء عودتها من اجتماع بالمحافظة، يستقلها كلا من:

1_ إيمان عبدالله عبدالجواد مدني، 44 عاما، متوفية.

2_ منصور عبدالله حمدين، 39 سنة، متوفى.

3_ رودينا منصور عبدالله، 5 سنوات، ابنة الأول والثاني، متوفية.

4_ عارف عبدالرسول محمد محمد، 45 سنة، متوفى.

5_ ممدوح رجب عبدالظاهر محمد، 44 سنة، مصاب.

6_ سامي رجب عبدالونيس حسانين، 39 سنة، متوفى.

نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفى

وجرى نقل الضحايا والمصاب لمستشفى زايد التخصصي، ورفع آثار حطام الحادث والاستماع إلى شهود العيان.

وبدأ رجال المباحث الموجودين بمكان الحادث، في الاستماع إلى أقوال شهود العيان، تحت إشراف اللواء عبدالعزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من أجل بيان سبب وقوعه، وجرى رفع آثار الحادث من على الطريق من جانب أحد الأوناش، وعادت السيولة المرورية إلى الطريق مرة أخرى.