الاستماع لأقوال المصابين في حادث تصادم طريق الواحات الصحراوي

تستمع جهات التحقيق لأقوال من تسمح حالته الصحية من المصابين في حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوي، الذي أسفر عن إصابة شخصين، جرى نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية على الفور.

لجنة من المرور تعاين السيارة المتسببة في الحادث

وندبت جهات التحقيق لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث وفحصها لمعرفة إن كان يوجد عطل فني في إحداها تسبب في وقوع الحادث من عدمه، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من محيط الحادث تمهيدا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، واستدعت عددا من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم حيال الحادث.

بداية البلاغ

كانت غرقة عمليات النجدة في الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين وقع بطريق الواحات الصحراوي المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارت الإسعاف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة بالجسد جرى نقلهما للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

المرور ترفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش وفرقة من رجال المرور قاموا برفع الحطام وإزالة آثار الحادث، وتسير العمل بالطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد أن توقف الطريق لبعض الوقت نتيجة الحادث.

وتحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها لكشف غموض الحادث، وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.