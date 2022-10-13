مصرع نجار سقط من الطابق التاسع أثناء العمل بالمنوفية.. شهيد لقمة العيش

لقي نجار مسلح مصرعه في مدينة شبين الكوم، إثر سقوطه من الطابق التاسع أثناء العمل في إحدى العمارات الجديدة، حيث سقط على الأرض جثة هامدة، وعلى الفور أخطر الأهالي قسم شرطة شبين الكوم وانتقلت قوة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

زملاء النجار ينفون الشبهة الجنائية

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بقسم شرطة شبين الكوم، تبين أن المتوفى يدعى «ا.ص»، ويبلغ من العمر 48 سنة، وبسؤال زملائه أكدوا أنه سقط من الطابق التاسع أثناء العمل بسبب اختلال توازنه، ونفوا وجود أي شبهة جنائية حول الوفاة، مؤكدين أنه شهيد لقمة العيش وتوفى أثناء السعي لرزقه.

التصريح بدفن العامل

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شبين الكوم، يفيد بمصرع نجار مسلح، سقط من ارتفاع 9 طوابق أثناء العمل في شدة خشبية، وانتقلت قوة أمنية إلي مكان الواقعة، وحُرر محضر يحمل رقم 8989، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق التي باشرت التحقيق في الواقعة وصرحت بالدفن.