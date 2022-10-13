يورجن كلوب يكسب رهانه على محمد صلاح قبل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، في كسب رهانه مع المصري محمد صلاح، قبل أيام من مواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» لنسخة الموسم الكروي الجاري 2022-2023.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية، فإنّ كلوب كان يراهن على استعادة محمد صلاح لمستواه رويدا رويدا، مبينة أنّه فضّل إراحته ووضعه على مقاعد بدلاء فريقه في مواجهة أمس الأربعاء، أمام جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها الريدز 7-1، وكان للفرعون نصيب في تسجيل ثلاثية منها.

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