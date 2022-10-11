موعد مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا

يستعد ليفربول الإنجليزي، بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، لمواجهة جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2022 - 2023.

ترتيب ليفربول في مجموعته بدوري أبطال أوروبا

ويدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 6 نقاط، بعدما تلقى في الجولة الأولى الهزيمة أمام نابولي الإيطالي بهدف مقابل لا شيء، ثم تمكن من تحقيق الفوز في الجولة الثانية على أياكس أمستردام، وفي الجولة الثالثة الفوز على جلاسكو رينجرز.

موعد مباراة ليفربول وجلاسكو رينجرز في دوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا بين ليفربول الإنجليزي وجلاسكو رينجرز، مساء غد الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وملعب اللقاء

وتذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات «بي إن سبورتس» بشكل حصري، وتبث القناة مباراة ليفربول ورينجرز غدا، التي ستقام على ملعب «إيبروكس ستاديوم» باسكتلندا.

تذبذب أداء ليفربول في مبارياته الأخيرة

ويعاني فريق ليفربول مؤخراً من سوء النتائج، إذ خسر من أرسنال الإنجليزي بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما أدى إلى تأخر الفريق في جدول الترتيب، ويحتاج ليفربول إلى الفوز غداً، وتحقيق الثلاث نقاط بقيادة محمد صلاح، لتفادي تأزم موقفه في الصعود إلى الدور المقبل بالبطولة.

غيابات ليفربول أمام جلاسكو رينجرز

ويغيب عن مواجهة ليفربول وجلاسكو رينجرز، تشامبيرلين، ونابي كيتا، وجويل ماتيب، وكورتيس جونز، ولويس دياز، وآرثر ميلو، وترينت ألكسندر أرنولد، نتيجة الإصابة وفقاً للموقع الرسمي لنادي ليفربول.