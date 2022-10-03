تاريخ مواجهات ليفربول مع الأندية الاسكتلندية.. بطولتان وتفوق نسبي «فيديو»
كتب:
عمر القاضي
09:30 م | الإثنين 03 أكتوبر 2022
محمد صلاح
مواجهة مرتقبة تجمع فريق ليفربول الإنجليزي مع ضيفه رينجرز الاسكتلندي في لقاء الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة من مباريات دوري أبطال أوروبا، التي تنطلق غدًا على استاد «أنفيلد» معقل الريدز.
لم يلتق ليفربول أوروبيًا مع رينجرز في أي لقاء رسمي، إلا أنه سبق وواجه 4 فرق اسكتلندية، كانت طريقه للألقاب الأوروبية المختلفة مرتين من قبل.
وتواجه ليفربول مع أندية اسكتلندا في 12 مباراة، حقق ليفربول التفوق النسبي في الفوز في 5 مباريات بينما تعادل 4 لقاءات وخسر 3 ليتأهل للدور الثاني 5 مرات ويخسر مرة وحيدة، كما توجد مباراتان أمام هيبرنيان الاسكتلندي في كأس المعارض التي لا تحتسب نتائجها رسميًا.
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