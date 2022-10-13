«الوعي والإيمان».. فيلم تسجيلي عن طلبة الكليات العسكرية «فيديو»

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أثناء حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، من مقر الكلية الحربية، فيلما تسجيليا بعنوان «الوعي والإيمان» عن طلبة الكليات العسكرية، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.

وتضمن الفيلم التسجيلي بعض الكلمات، «هم حماة الأرض والعرض هم فخر مصر، أبطالها، رجالها أملها الباقي جيلًا بعد جيل، هم خريجو الأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية المصرية، ندروا أنفسهم أملين النصر راغبين الشهادة، أقسموا يمين الولاء بأن تظل راية مصر عالية خفاقة أبد الدهر، انضموا إلى صفوف قواتنا المسلحة المصرية كرصيد جديد يضاف إلى قدرات مصر القتالية هم الجيل الصاعد من خريجي الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، شعاره الواجب الشرف الوطن».