الكلية العسكرية التكنولوجية تُخرج الدفعة الأولى للفنيين المرشحين للعمل بالسكة الحديد

احتفلت الكلية العسكرية التكنولوجية بتخريج الدفعة رقم (1) فنيين المرشحين للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالكلية بالتنسيق مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بوزارة النقل.

وتضمّن الاحتفال تنفيذ الطلبة عدد من العروض العسكرية، أظهر مدى ما اكتسبوه خلال دورتهم التدريبية من انضباط عسكري، أعقب ذلك عرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية تحت عنوان «شريان الأمل»، تضمّن مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءا من استقبال الدارسين ومرورا بالتدريب الفني والتخصصي وفقا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

تلا ذلك إعلان نتيجة الدورة، كما كرّم الفريق كامل الوزير وزير النقل، أوائل الخريجين تقديرا لتفوقهم خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية.

وألقى اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى عبد السلام، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، كلمة قدّم خلالها التهنئة للخريجين وأسرهم متمنيا لهم التوفيق في المستقبل، مشيرا إلى أنّ جميع الدراسين اكتسبوا الكثير من العلوم والخبرات العلمية والعملية التي تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الإمكانيات كافة لتطوير نظم الإعداد والتأهيل بالكلية العسكرية والتكنولوجية.

وقدّم الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال كلمته، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صاحب فكرة تدريب العناصر الجديدة لهيئة السكك الحديدية في المؤسسات التعليمية للقوات المسلحة، كما قدّم الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة ومؤسسات القوات المسلحة التي شاركت في تدريب عناصر السكك الحديدية، مشيرا إلى أنّ هذا الحدث يأتي تنفيذا للخطة الشاملة لتطوير سكك حديد مصر والتي وجهت بها القيادة السياسية والتي ترتكز على العديد من المحاور أهمها تطوير العنصر البشري.

وأوصى الفريق كامل الوزير، الخريجين، بالانضباط ومواصلة الاطلاع لمواكبة التطور التكنولوجي في مجال السكك الحديدية والعمل على مدار الساعة، لتصبح هيئة سكك حديد مصر في طليعة الهيئات العاملة بالدولة.

واختتمت الاحتفالية بعرض مشاريع التخرج أظهرت مدى ما وصل إليه الخريجين من مستوى تعليمي راقٍ خلال فترة دراستهم بالكلية العسكرية التكنولوجية.

حضر الاحتفالية اللواء أركان حرب خالد قناوي، مساعد وزير الدفاع للكليات العسكرية، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة وعدد من مسؤولي وزارة النقل.