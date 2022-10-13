بريندان فريزر يرغب في العودة لسلسلة «The Mummy».. خاطف الأضواء

ردود أفعال إيجابية وإشادات عديدة نالها الممثل الأمريكي بريندان فريزر بعد مشاركته الأخيرة في فيلم «The Whale» للمخرج دارين أرنوفسكي، الذي عرض في الدورة السابقة من مهرجان فينيسيا السينمائي، ومن المتوقع أن يتواجد اسمه ضمن قائمة ترشيحات جائزة أوسكار في فئة أفضل ممثل، عن دوره في الفيلم الذي قدم خلاله شخصية «تشارلي» رجل بدين في منتصف العمر يحاول إعادة التواصل مع ابنته المراهقة التي تخلى عنها.

ومع عودة بريندان فريزر إلى الأضواء مرة أخرى، كشف عن رغبته في العودة لسلسة «The Mummy» التي قدم خلالها شخصية «ريك أوكونيل» وكانت وراء شهرته في هوليوود، وقدم الجزء الثالث من السلسة بعنوان «The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor» في 2008.

بريندان فريزر: أنتظر فكرة جيدة للعودة إلى The Mummy

وأوضح «فريزر» في حواره مع مجلة «فارايتي»، أنه منفتح على إعادة النظر في العودة إلى سلسلة الأفلام التي جعلت منه نجمًا كبيرًا، مضيفا: «لا أعرف كيف ستسير الأمور، لكنني سأكون منفتحًا على ذلك إذا توصل أحدهم إلى فكرة جيدة للعودة».

ومن جانبه، قال مخرج الفيلم ستيفن سومرز، إن اختياره لـ «فريزر» يرجع لامتلاكه مجموعة من المهارات، متابعا: «كان بإمكانه توجيه اللكمات وتلقيها وكان يتمتع بحس فكاهي كبير، لم يكن مغرورا أو متعجرفا، فريزر قام بأكبر عدد ممكن من المشاهد الخطرة حتى أنه أصاب ركبته في مرحلة ما، لكنه تمكن من إكمال الفيلم».

بريندان فريزر: نسخة توم كروز من «The Mummy» مرعبة

وفي 2017 عندما عملت شركة «يونيفرسال بيكشرز» على تقديم جزء جديد من الفيلم، وقع اختيارها على توم كروز لتأدية الدور، ولكن اتخذ الفيلم نهجًا أكثر رعبًا، على عكس أسلوب المغامرة اللطيف في أفلام «فريزر»، وفقا لما قاله الأخير: «كان من الصعب صنع هذا الفيلم، لقد كان فيلم رعب، المومياء يجب أن تكون رحلة مثيرة، لكن ليست مرعبة ومخيفة».