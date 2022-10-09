توم كروز يستعد لتصوير فيلم جديد في الفضاء الخارجي

يستعد النجم الأمريكي توم كروز، لتحقيق رقم قياسي جديد، بعد نجاح فيلمه الأخير «Top Gun: Maverick» الذي يعتبر الأعلى تحقيقا للإيرادات في عام 2022 وفي مسيرة «كروز» التمثيلية، ويتعاون حاليا مع المخرج دوج ليمان، في فيلم يتضمن تصوير عدد من مشاهده في الفضاء الخارجي، ليكون أول ممثل يصور فيلم في الفضاء.

وأشار تقرير نشره موقع «نيويورك بوست»، إلى أن خطة الفيلم كانت مطروحة منذ عام 2020 بين توم كروز والمخرج دوج ليمان، قبل أن تتسبب جائحة كورونا في تأجيل الخطة في ذلك الوقت، وتواصلا مع شركة «يونيفرسال»، بشأن فكرة مشهد يظهر فيه الممثل وهو يركب صاروخا متجها إلى محطة الفضاء الدولية.

لانجلي: توم كروز يرغب في اصطحاب العالم إلى الفضاء

من جانبها، قالت دونا لانجلي رئيس شركة «يونيفرسال»، «توم كروز يرغب في اصطحابنا إلى الفضاء.. سيأخذ العالم إلى الفضاء»، متابعة: «تلك هي الخطة، لدينا مشروع رائع قيد التطوير مع توم تتضمن أخذ صاروخ إلى محطة الفضاء وإطلاقه».

كشفت «لانجلي» أن معظم مشاهد الفيلم سيتم تصويرها على الأرض، بينما سيتم تصوير عدد من المشاهد في الفضاء عندما ينبغي على الشخصية الذهاب إلى الفضاء لإنقاذ الموقف، مضيفة أنها تأمل أن يصبح «كروز»، أول مدني يقوم بجولة في الفضاء خارج محطة الفضاء، «إذا خرج الفيلم عن الأرض ، فسيكون كروز أول نجم سينمائي يصور فيلم في الفضاء الخارجي على محطة الفضاء الدولية».

توم كروز: أحب تجسيد المشاهد الخطرة

ويعتبر فيلم «Top Gun: Maverick» هو الأعلى تحقيقا للإيرادات في 2022، بعد ما وصلت إجمالي إيرادات الفيلم لمليار و477 مليون دولار حول العالم، وذلك منذ عرضه الأول في الدورة السابقة من مهرجان كان السينمائي، والتي شهدت تكريم توم كروز ومنحه «السعفة الذهبية» الفخرية تقديرا لمشواره الفني.

وكشف خلال ندوة أقيمت على هامش تكريمه بالمهرجان، أنه يحب تجسيد المشاهد الخطرة بنفسه، مؤكدا أن حبه للسينما دفعه إلى تطوير مهاراته وكان منها تعلم قيادة الطائرات الهليكوبتر.