الصناعات الغذائية: شراكة استراتيجية مع مشروع النمو الأخضر الشامل

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، والممول من الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة ورشة عمل بحضور محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة وأناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع، والدكتور عادل صبري المنسق القومي للمشروع وشركة كيمونيكس مصر، الخبراء الفنيين للمشروع، وعدد من أعضاء الغرفة.

المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والانتاج

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة: «تأتي الشراكة الاستراتيجية مع مشروع النمو الأخضر بهدف المساهمة في جهود الحكومة المصرية لتعزيز النمو والانتاج وخلق فرص العمل مع الحفاظ على البيئة، وخصوصا في إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP27».

زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع

وأشار إلى قيام غرفة الصناعات الغذائية مؤخرًا بتنسيق زيارة ميدانية لمستفيدي المشروع بمحافظات الصعيد وعدد من مصانع شركات الأعضاء بالقاهرة الكبرى بهدف رفع وعيهم بأساليب الإنتاج والتعرف على خبرات تلك المصانع وتطبيقات سلامة الغذاء والاقتصاد الاخضر.

كفاءة استخدام الموارد

وأضاف البسيوني، أنه جار إعداد كتيب استرشادي بالتعاون مع المشروع وشركة كيمونيكس يتضمن عرضا لفرص ونماذج لمشروعات كفاءة استخدام الموارد سواء للمياه أو موارد الطاقة، والخامات، وغيرها وتوضيح آثارها الايجابية على اقتصاديات الشركات وتحقيق استدامة الإنتاج.

تمويل من الحكومة السويسرية بقيمة 5 ملايين فرانك

وأضافت أناكيارا اسكاندوني مديرة المشروع، أن المشروع يتم تمويله من الحكومة السويسرية بقيمة 5 ملايين فرانك، مشيرة إلى أهمية قطاع الصناعات الغذائية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر والإنتاج المستدام نظرا لنسب مساهمة القطاع في الدخل القومي وعدد العمالة وحجم الصادرات.

مشروعات النمو الأخضر في مصر

وأكدت مديرة المشروع، أن مشروعات النمو الأخضر في مصر لها أهمية اقتصادية وبيئية حيث توفر للمنتجين دعما فنيا لتحسين الإنتاجية وتوفير الموارد وخفض التكاليف لاستدامة الإنتاج والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي فضلا عن تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها.

النمو بعدد 150 منشأة صغيرة ومتوسطة

وأضاف عادل صبري المنسق الوطني لمشروع النمو الأخضر الشامل في مصر، أن المشروع بدأ في يوليو 2020 ومستمر لنهاية 2024، ويستهدف النمو بعدد 150 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر في محافظتي الاقصر وقنا للعديد من القطاعات وخاصة قطاع الصناعات الغذائية.

التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام

وأوضح صبري، أن المشروع يهدف ايضا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية لتحديث وتنقيح اللوائح والسياسات والتشريعات اللازمة لدفع المصانع والشركات إلي التحول للاقتصاد الأخضر والنمو المستدام من خلال توفير بيئة تشريعية مناسبة ومحفزة لمختلف الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال في القطاع الغذائي.

تضمنت الندوة عروض تقديمية لاستشاري المشروع شملت العديد من المناقشات مع الحاضرين وممثلي الشركات الاعضاء واستعراض خطوات التعاون المستقبلية المقترحة لتحقيق المستهدف من المشروع.