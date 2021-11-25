«الجزايرلي والإمبابي» أبرز الفائزين في انتخابات غرفة الصناعات الغذائية

أعلن اتحاد الصناعات المصرية، نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الغذائية التي أجريت اليوم، طبقا لقانون الاتحاد رقم 70 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية للدورة الانتخابية 2021-2025، حيث جرت الانتخابات على مقاعد الفئة الصغيرة وتقدم للترشح 5 مرشحين، بحضور عدد 179 من الجمعية العمومية بالقاهرة والإسكندرية.

عدد الأصوات الصحيحة 177 صوتا

وقال الاتحاد في بيان اليوم، إنه بمراجعة الأصوات، تبين أن عدد الأصوات الصحيحة 177 صوتا، وعدد الأصوات الباطلة صوتين فقط، وفاز كل من أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة للدورة السابقة بعدد أصوات 175 صوتا، و محمد الفندي بعدد أصوات 176، وإبراهيم الإمبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر في الدورة السابقة بعدد أصوات 175 صوتا، وسعيد علي حسن بدر بعدد أصوات 172 صوتا.

وبحسب بيان الاتحاد، جرى حسم مقاعد الفئتين الكبيرة والمتوسطة بالتزكية، حيث تقدم عدد أربعة مرشحين لكل فئة، ووفقا للقائمة، فقد فاز بالتزكية عن الفئة الكبيرة كل من محمد طارق محمد زكريا توفيق، ومحمد أيمن كمال الدين قرة، ومحمد عبد الحميد البكري شافعي، ومحمود عبد اللطيف محمود.

الفائزون في الفئة المتوسطة

أما عن الفئة المتوسطة فقد فاز كل من محمد صالح سالم باشنفر، وأحمد حسني إبراهيم العيوطي، ومحمد عمر محمد عبد الحميد الدماطي، ومحمد جمال الدين حسن شكري.

وتعد تلك الانتخابات هي الأولى التي يتم إجرائها وفقا لقانون الاتحاد الصناعات الجديد الذي تم إقراره قبل نحو أكثر من عامين.