تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ استعدادا لقمة المناخ

أعلنت شركة طاقة للكهرباء إحدى الشركات العاملة في مجالات توزيع الطاقة والخدمات المتكاملة بمصر، بدء تشغيل أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة شرم الشيخ على مساحة 250,000 متر مربع بقدرة إنتاجية تتعدى 42 جيجاوات ساعة/السنة، في إطار دعم الدولة متمثلة في وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك محافظة جنوب سيناء لمشروعات الطاقة التي تنفذها شركات القطاع الخاص.

التوسع في استخدام الطاقة النظيفة

يأتي ذلك تماشياً مع توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، وقال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة طاقة عربية، إنه على مدار أكثر من 25 عاماً، تميزت مجموعة طاقة عربية كونها المشغل الوطني للطاقة بكافة أنواعها، كما تقدمت الصفوف وكان لها الريادة كونها الشركة المصرية الاولى التي تقوم بتشغيل محطتها في مشروع بنبان العملاق، مما كان له مردود اقتصادي مهم ساهم في تعزيز خطوات الدولة المصرية نحو التحول الأخضر.

وتقدم بالشكر إلى وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة للدعم والتعاون أثناء العمل على هذا المشروع الضخم، وأتوجه أيضاً بالشكر إلى محافظة جنوب سيناء لثقتها الغالية، وإلى الهيئة العامة للتنمية السياحية لتسهيل توفير الأراضي وعلى تعاون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ودعمها للمشروع، ولا ننسى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والشركة المصرية لنقل الكهرباء لعملهم الدؤوب لمنح كافة التراخيص اللازمة لإتمام المشروع.

دعم توجهات الحكومة المصرية نحو الطاقة النظيفة

فيما أشادت باكينام كفافي، العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية بجهود الشركة في دعم توجهات الحكومة المصرية نحو الطاقة النظيفة، واستمرارًا في توسع شركة طاقة عربية في تطوير مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لخدمة مختلف القطاعات، بدأت بالفعل تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات لتغذية ما يزيد عن 6000 غرفة فندقية بالكهرباء النظيفة، كما تم الانتهاء من كافة الأعمال وبدء التشغيل في زمن قياسي غير مسبوق، لم يتعدَ أربعة أشهر، ما ساهم في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ذكية.

مشروعات تخدم محافظة جنوب سيناء

هذا إلى جانب استثمار طاقة عربية في عدد آخر من المشروعات التي تخدم محافظة جنوب سيناء والتي تعكس رؤيتنا الشاملة في تنفيذ استراتيجية متكاملة لخدمات الطاقة مثل محطات شحن السيارات الكهربائية وتشغيل محطات أخرى لتزويد السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط؛ مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحويل المحافظة إلى محافظة خضراء صديقة للبيئة”.

وفي السياق ذاته، أضاف المهندس سامي عبد القادر، العضو المنتدب لشركة طاقة للكهرباء: «فخورون بإنجاز هذا المشروع المهم في تلك المدة الزمنية القصيرة بتكلفة استثمارية 250 مليون جنيه، كما أن المشروع سيحد من الانبعاثات الكربونية بنحو 500 ألف طن في عمر المشروع والذي يمتد إلى 25 سنة».

جدير بالذكر أن هذا المشروع ساهم في إنشاء ما يزيد عن 100 عامل ما بين مهندسين وفنيين متخصصين في الطاقة الشمسية، كما أن هذه المحطة ستخدم منطقة نبق السياحية، والتي تقوم شركة جلوبال للطاقة، إحدى شركات طاقة عربية، بتوزيع الكهرباء بها عبر إنشاء نظام الاستهلاك الذاتي؛ بما يساهم بتغطية 30% من أحمال منطقة نبق من الطاقة النظيفة، مما يوطد خطة الدولة في التحول للطاقة النظيفة والوصول بمدينة شرم الشيخ لتكون أول مدينة خضراء في جمهورية مصر العربية”.

يشار إلى أن شركة طاقة بي في للطاقة الشمسية، إحدى شركات طاقة عربية والمطورة للمشروع، قامت منذ أيام بدعوة كافة الجهات المعنية لحضور جلسة التشاور الخاصة بتسجيل مشروع محطة نبق للطاقة الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمنطقة خليج نبق بمحافظة جنوب سيناء لخفض غازات الاحتباس الحراري ضمن آلية جولد ستاندارد لمشروعات التنمية النظيفة بالتعاون مع شركة فرست كليمات السويسرية.