وظائف وزارة الكهرباء 2021: مطلوب 290 مهندسا وفنيا للتعيين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مسابقة للتعيين والتعاقد بنظام المكافأة الشاملة لعدد من التخصصات في مجالات الهندسة والدبلومات الفنية، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021، للتعيين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومقرها شارع امتداد رمسيس بميدان العباسية بالقاهرة، وذلك ضمن وظائف الكهرباء 2021، إذ إن هذا الإعلان هو الثالث من الوزارة لطلب وظائف هذا العام.

التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021

وجاءت التخصصات المطلوبة لـ وظائف الكهرباء 2021، وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2021، للتعيين في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للعمل في مختلف القطاعات بالمحافظات لمواكبة التوسعات وتطوير المحطات، وهي: 117 مهندس كهرباء حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، و2020، و15 مهندس اتصالات حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، و2020، و158 فني تشغيل حديثي التخرج دفعات 2017، 2018، 2019، و2020 (خريجي دبلوم صنايع).

توزيع التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2021 في القطاعات

وحددت وزارة الكهرباء في الإعلان رقم 3 لسنة 2021 للتعيين بالشركه المصرية لنقل الكهرباء، توزيع التخصصات المطلوبة بالقطاعات والمحافظات، كالتالي:

أولا:

- 25 مهندس كهرباء قوي

- 5 مهندسين اتصالات

للعمل بالتشغيل بقطاعات التشغيل بنظام الورادي بالمركز القومي للتحكم بالطاقة من المقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة

ثانيا:

- 20 مهندس كهرباء قوي

- 50 فني تشغيل

للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقه كهرباء القاهرة للمقيمين بمحافظات القاهرة والجيزة

ثالثا:

- 16 مهندس كهرباء قوي

- 4 مهندسين كهرباء اتصالات

- 30 فني كهرباء للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، موزعين كالتالي:

- 5 مهندسين كهرباء قوي من محافظة مطروح

- 4 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة الإسكندرية

- 6 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة البحيرة

- 20 فني كهرباء من المقيمين بمحافظه الإسكندرية

- 10 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة البحيرة

رابعا:

- 8 مهندسين كهرباء قوي

-14 فني كهرباء

للعمل بنظام الورادي بمنطقه كهرباء القناة موزعين كالتالي:

- 4 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة شمال سيناء

- 8 فني كهرباء من المقيمين بمحافظة شمال سيناء

- 4 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة جنوب سيناء

- 6 فنين كهرباء للمقيمين بمحافظة جنوب سيناء

- 2 مهندسين مدني بمدة خبرة 5 سنوات على الأقل من المقيمين بمدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» للعمل بتلك المدن.

- 2 فني مساحة بمدة خبرة 5 سنوات على الأقل، من المقيمين بمدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» للعمل بمدينة الغردقة.

- 2 فني مساحة «دبلوم فني مساحة» من المقيمين بمدن القناة «السويس والإسماعيلية وبورسعيد» للعمل بتلك المدن.

خامسا:

-8 مهندسين كهرباء قوي

- 4 مهندسين كهرباء اتصالات

-20 فني كهرباء

للعمل بنظام الورادي بمنطقه كهرباء الدلتا موزعين كالتالي:

-4 مهندسين كهرباء اتصالات من المقيمين بمدينة المنصورة

- 5 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمدينة المنصورة

-3 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمدينة دمياط

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة كفر الشيخ

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمدينة المنصورة

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمدينة دمياط

- 5 فنيين كهرباء من المقيمين بمحافظة الغربية.

سادسا:

-18 مهندس كهرباء

-2 مهندسين كهرباء اتصالات

- 24 فني للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء مصر العليا

سابعا:

- 14 مهندس كهرباء قوي

- 20 فني كهرباء

للعمل بالتشغيل بنظام الورادي بمنطقة كهرباء مصر الوسطى

ثامنا:

- 8 مهندسين كهرباء قوي من المقيمين بمحافظة القاهرة والجيزة للعمل بالتشغيل بأي من المواقع بالقاهرة والجيزة.