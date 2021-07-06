رئيس «طاقة عربية»: نجحنا في توصيل الغاز بالوادي الجديد رغم التحديات

قال المهندس خالد أبو بكر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة طاقة عربية»، إن محافظة الوادي الجديد مرآة للمشروعات التنموية التي تحدث في مصر، مؤكدا أن اللواء محمد الزملوط، المحافظ، طلب منذ 14 شهرا، بتوصيل الغاز للمنازل في هذه المحافظة التي تمثل 42% من مساحة مصر.

وأضاف «أبو بكر» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «on»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه تم استخدام محطات الغاز الافتراضي، حيث يتم ضغط الغاز في خزانات، يتم نقلها إلى البيوت دون وجود مواسير كما يحدث في أغلب المحافظات.

وأشار رئيس مجلس إدارة المجموعة، إلى أن السيارات نقلت الغاز إلى 14 ألف منزل، مع وجود محطة متنقلة سريعة قادرة على إمداد 60 سيارة، وسيتم إيجاد محطة دائمة في أكتوبر المقبل، وهي قادرة على مد 65 سيارة بالغاز في الساعة الواحدة، مؤكدا أنه مستهدف تحويل 20% من السيارات بالمحافظة بالغاز الطبيعي.

وذكر رئيس مجلس إدارة مجموعة طاقة عربية، أن الخطة القومية للدولة توصل غازا لـ150 ألف مواطن في مختلف المحافظات، ولكن توصيل الغاز في منازل الوادي الجديد كان نجاحا بسبب بعد المحافظة وصعوبة البنية التحتية فيها.

وأردف رئيس مجلس إدارة مجموعة «طاقة عربية»، أن الشركة تعمل على إمداد 8 محافظات مختلفة بالغاز، وتم إنشاء 21 محطة غاز العام الماضي، وسيتم إنشاء المزيد الفترة المقبلة في ظل رؤية الدولة لدعم تحويل السيارات العاملة بالغاز للعمل بالبنزين.