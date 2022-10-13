مدير الأكاديمية العسكرية للخريجين: شهادة ميلاد لجيل جديد يكتبها مصنع الأبطال

قال اللواء أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ مصر تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من مصنع الأبطال، وتنسّق شهادة ميلاد جيل جديد يخطو أولى خطواته لتقديم نفسه والانطلاق لتحقيق ذاته، وتنفيذ تطلعاته وآماله ويتجه بخطوات واثقة نحو مستقبله، مشيرا إلى أنّ الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من الكليات العسكرية اليوم، يأتي ونحن نتنفس عبير شهر أكتوبر العظيم، ففيه يوم من أعظم الأيام خلودا وهو السادس من أكتوبر الذي سيظل خالدا في العقول.

حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية

وأضاف زاهر، خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب الكليات العسكرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الخريجين يلمؤهم الإيمان والحماس والعزم، وتبدو على وجوههم البهجة وعلى جباههم الشموخ، يتمسكون بالقيم الأصيلة للعسكرية المصرية، التي تشبّعت بها عقولهم ونمت داخل نفوسهم من اليوم الأول لالتحاقهم بالكليات العسكرية.

وأوضح أنّ الأبطال استوعبوا ما حققه جيل أكتوبر العظيم، فاتخذوه القدوة والمثل، وشكل ما حدث خلال هذه الحرب تحديا أمامهم، يقوي عزيمتهم وإيمانهم بعقيدتهم القتالية، وهي أنّ الدفاع عن الأوطان ليس اختيارا وإنما واجب مقدس.

إعداد مثالي للخريجين

وتابع أنّ مسؤولية إمداد الوطن بالأبطال تقع على عاتق الكليات العسكرية، ما يتطلب جهدا مضنيا وعملا مخلصا، حيث نعمل على إعدادهم الإعداد الأمثل ليكون استعدادهم عاليا وانضباطهم ذاتيا، وقد عملنا على تحديث مناهجنا التعليمي لتتواكب مع آليات التحديث الذي نعيش فيه.

وأكمل: «وها هم اليوم يقفون أمام سيادتكم يقدمون أنفسهم بعد أن أقسموا يمين الولاء، وفي زخم الاحتفال بأبنائنا الضباط الجدد لا يمكننا أن نغفل توجيه التحية لمديري الكليات العسكرية السابقين على ما قدموه من جهد وعطاء لكلياتهم، التي تعلمنا فيها وعلى أيديهم أسمى معاني الوطنية والفداء».

وقدّم خالص الامتنان للقيادة العامة للقوات المسلحة، على دعمها الدائم واللا محدود، ولزملائه مديري الكليات العسكرية وأعضاء هيئة التدريس، على ما يقدمونه في سبيل إعداد وتأهيل أبنائهم الطلاب ليصبحوا ضباطا لديهم الوعي وأمانة المسؤولية.

وقال اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ الكلية الحربية تزهو اليوم بإعلان انضمام دفعات جديدة من الضباط الذين يتلهفون لكتابة أسمائهم في سجلات المجد، مؤكدين عهد الولاء لله والوطن عازمين على مواصلة العطاء والفداء.