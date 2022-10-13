سها الجندي: خلق البدائل المناسبة للعمل في القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن اهتمام الوزارة خلال هذه الفترة، بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إطلاق مبادرات جديدة وحملات توعوية داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بهدف الحد منها، وتوفير البدائل الآمنة للشباب الراغبين في السفر للعمل بالخارج.

وزيرة الهجرة: نستعد بمبادرات جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية»

وأشارت وزيرة الهجرة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إلى الحرص على خلق البدائل المناسبة للعمل بالقرى المصدرة للهجرات غير الشرعية، وإضافة محاور جديدة للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، للتوسع فيها، وإدراج عناصر حديثة، يكون لها تأثير أكبر في مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت «جندي» أن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، تستهدف في المقام الأول التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتعريف بالطرق الآمنة للسفر بالخرج، كما تحرص الوزارة على توفير تدريبات وفرص عمل مختلفة، للشباب والفتيات، كبديل لهم عن الهجرة غير الشرعية، داخل المحافظات الأكثر تصديرا، والبالغ عددهم 14 محافظة على مستوى الجمهورية.

كما أشارت إلى دور المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، في توفير البدائل الآمنة للشباب المصري في وطنهم والتأهيل للوظائف بالخارج، حيث يحرص المركز على إطلاق الدورات التدريبية باستمرار، للشباب داخل المحافظات، مما يساهم في الحد من الهجرة غير الشرعية.

سها جندي: التواصل المستمر مع الوزارات لبحث آليات التعاون

وأكدت وزيرة الهجرة، أن مصر تعد من الدول صاحبة النماذج الناجحة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، وما تبذله الدولة المصرية ممثلة في الوزارة، من إطلاق مبادرات وحملات وندوات عدة، داخل المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية على مستوى الجمهورية.

وتابعت أنها تحرص على التواصل المستمر مع الوزارات لبحث آليات التعاون المشترك، الذي من شأنه إطلاق المبادرات والمزايا للمصريين جميعا، وخاصة المصريين بالخارج، لتوفير احتياجاتهم بالدول المضيفة، وربطهم بوطنهم الأم مصر.