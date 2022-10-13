«إكسترا نيوز» تلتقي مديري الكليات العسكرية: نحتفل بتخريج رجال أشداء

أجرت قناة extra news، لقاءات مع مديري الكليات العسكرية، بعد انتهاء احتفالية تخريج دفعة جديدة من خريجي الكليات والمعاهد العسكرية، والتي شرّفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إنّ المناهج يتم تحديثها كل 5 سنوات لتتواكب مع التطورات الحديثة في التكنولوجيا، وفي العلوم الهندسية الحديثة بصفة عامة، موضحا أنّ مراحل التطوير تضم 4 رئيسية، الأول الطالب نفسه، والثاني عضو هيئة التدريس، والثالث البيئة التعليمية، والرابع المناهج التعليمية نفسها.

مدير الكلية البحرية: نمتلك رجال أقوياء أشدّاء

وأضاف مدير الكلية البحرية، أنّنا نمتلك رجال أقوياء أشدّاء تدربوا أفضل تدريب، يمثلون دماء جديدة تضخ في شرايين القوات البحرية، متمنيّا لهم كل الخير: «الحمد لله يوم جميل النهارده، ده نتاج تعبهم خلال مدة دراستهم في الكليات العسكرية، هينضموا بعد التخرج لأرقى وأشرف مؤسسة عسكرية على مستوى العالم، فرصة جميلة طبعا نضم جيل من الضباط المحترمين اللي تلقوا علمهم، على أعلى مستوى من التدريب والتأهيل، يوم فرحة ويوم جميل».

مدير كلية الدفاع الجوي: شكرا للأسر التي دعمت أبنائها

وتابع مدير كلية الدفاع الجوي: «بهنيهم على اليوم الرائع، بهني أولياء أمورهم اللي تعبوا ودعموهم، بقول لكل أم شكرا لكل دعاء دعيتيه لابنك، بقول لكل أب شكرا على دعمك وسندتك لابنك، كل أخ واخت في العائلة شكرا على تشجيعك، بهنيهم الأول بالتخرج، وبقولهم يوم جميل بالنسبة ليكم».