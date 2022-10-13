التخطيط: إطلاق مبادرة لتخضير خطط الاستثمار بإفريقيا والبلدان النامية

شاركت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اللقاء الذي عقده صندوق النقد الدولي، لمشاركة الانطباعات عن اجتماعات الصندوق ومدى ارتباطها بالمنطقة، فضلًا عن النظرة المستقبلية على COP-27 الذي سيتم استضافته بمصر في نوفمبر، وذلك خلال مشاركتها باجتماعات الصندوق والبنك الدولي والفعاليات المقرر انعقادها على هامش الاجتماعات، بواشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية، وأدار اللقاء أماندا ووكر مراسلة سكاي نيوز السابقة، ومقدم البث التلفزيوني المباشر من صندوق النقد الدولي.

العالم يشهد تطورات غير مسبوقة

وقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن اجتماعات صندوق النقد الدولي هذا العام تأتي في وقت حرج حيث يشهد العالم تطورات غير مسبوقة، كما أن صناع القرار مفوضون للعمل في بيئة عالمية معقدة، متابعة أن الصدمات المتكررة للاقتصاد العالمي أدت إلى تقييد قدرة الدول على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الأزمات على اقتصاداتها ومجتمعاتها، وكذا متابعة أجندات التنمية.

تحفيز المناقشات المثمرة بين جميع الأطراف

وتابعت السعيد أن السبيل الوحيد للتغلب على الصعوبات التي يواجهها العالم هو تحفيز المناقشات المثمرة بين جميع الأطراف حول انعكاسات الأزمات السائدة، والتوقعات المستقبلية، والسياسات اللازمة لذلك، مضيفة أن من هنا تأتي أهمية تلك الاجتماعات.

صندوق النقد الدولي شريك طويل المدى لمصر

وأوضحت السعيد أن صندوق النقد الدولي هو شريك طويل المدى لمصر، منذ انطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متابعه أنه تم إطلاق البرنامج بشكل واضح حتى يتم تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي، والشمول، والنمو المستدام، متابعه أن نجاح البرنامج سمح لمصر بتذليل آثار الاضطرابات العالمية بسبب جائحة كوفيد19 والصراعات الجيوسياسية.

الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي

وأشارت السعيد إلى إشادة مراجعة صندوق النقد الدولي لاتفاق الاستعداد الائتماني لعام 2020 (SBA) بجهود الحكومة المصرية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي الناتج عن الاضطرابات الشديدة التي أعقبت الجائحة؛ وخاصة ما يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية.