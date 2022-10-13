رئيس «الإنجيلية» يختتم جولته الرعوية في الولايات المتحدة الأمريكية

اختتم رئيس الطائفة الإنجيلية، الدكتور القس أندريه زكي، جولته الرعوية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي التقى خلالها عددًا من قادة الكنائس الإنجيلية العربية، ومنظمات المجتمع المدني الدولية، كما أجرى رئيس الطائفة، زيارة إلى عدد من الكنائس الإنجيلية العربية في عدة ولايات.

احتفال كنيسة حياة المسيح بـ15 عاما على إنشائها

وتضمّنت جولة رئيس الطائفة، زيارة إلى الكنيسة العربية بكاليفورنيا، التقى خلالها القس أمير شوقي، راعي الكنيسة، وقدّم كلمة روحية إلى شعب الكنيسة العربية بكاليفورنيا.

وشارك رئيس الطائفة في احتفال افتتاح الكنيسة العربية بفيكتور فيل، بحضور شعب الكنيسة، والقس برسوم سند، راعي الكنيسة، وعدد من قادة الكنائس بولاية كاليفورنيا، وفي بايون - نيو جيرسي شارك رئيس الطائفة في احتفال كنيسة حياة المسيح بمناسبة مرور 15 سنة على إنشائها، بحضور القس جيم فوزي، راعي الكنيسة.

وألقى الدكتور القس أندريه زكي، كلمة روحية لشعب الكنيسة المسيحية العربية في إيست برونزويك نيو جيرسي، بحضور القس يوثام بطرس، راعي الكنيسة.

الاستعداد لعقد مؤتمر الكنائس العربية

كما التقى رئيس الطائفة الإنجيلية خلال جولته، عددا من قادة الكنائس العربية، في االولايات المتحدة الأمريكية، للإعداد لمؤتمر الكنائس العربية، المقرر تنظيمة العام المقبل، ويشارك في المؤتمر عدد كبير من قادة وقساوسة وخدام الكنائس الإنجيلية العربية بشرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وشملت جولة رئيس الطائفة في بداية زيارته بالولايات المتحدة الأمريكية، الاحتفال بـ40 سنة للدكتور القس هشام كامل، خادمًا وراعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية، وتيير كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بحضور السفير أحمد شاهين، قنصل مصر العام بلوس أنجلوس والساحل الغربي، وعدد من قادة الكنائس الإنجيلية العربية في الولايات المتحدة الأمريكية.