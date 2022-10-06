أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بالمولد النبوي: كل عام وأنتم بخير

بعث الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الخميس، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في نص برقية التهنئة: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابةِ عن أعضاءِ المجلسِ الإنجيليّ العامّ، ورؤساءِ المذاهبِ الإنجيليةِ بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، خالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، وندعو الله في هذه المناسبة أن يعيدها على شعب مصر العظيم بالسلام والتقدم والازدهار، وكل عام وسيادتكم بخير».

أندريه زكي يهنئ شيخ الأزهر بالمولد النبوي

كما بعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة مماثلة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ووكلاء مجلس النواب والوزراء والمحافظين.